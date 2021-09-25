Сьомін офіційно залишився без роботи – екс-тренер Динамо не пропрацював і двох місяців
Російський фахівець Юрій Сьомін ухвалив рішення більше не працювати в Ростові.
74-річний тренер подав у відставку з посади наставника "жовто-синіх", повідомляє прес-служба клубу. Передумовою такого рішення стала зустріч Сьоміна з президентом Арташесом Арутюнянцем.
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Фахівець вже прокоментував свій відхід: "Рішення ми ухвалили разом. Хочу подякувати керівництву за дружню роботу. Дякую гравцям, але життя розпорядилося по-іншому. Ми розлучаємося друзями і будемо один одному допомагати".
Нагадаємо, Юрій Сьомін очолив Ростов у серпні цього року. Під його керівництвом колектив переміг лише в одному з 7 матчів. Свого часу росіянин тренував київське Динамо.
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