"В Заре остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало. Перед подписанием с Крыльями агент говорил, что я вхожу в список Алавеса, но и здесь речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

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Конечно, когда я перешел в Крылья Советов, мой директ просто горел от негативных комментариев. Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интересного не происходит", – цитирует Иванисеню Metaratings.

Напомним, прошлым летом воспитанник Шахтера после двух сезонов в составе Зари решил перебраться в чемпионат России, где стал игроком клуба Крылья Советов. В своем активе Иванисеня имеет один матч за сборную Украины.

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