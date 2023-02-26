Шотландия. Кубок лиги, финал

Селтик – Рейнджерс 2:1

Голы: Фурухаси, 54, 66 – Морелос, 64

"Кельты" в очередной раз доказали свое преимущество над ожесточенным врагом – на этот раз в титульном матче. Судьбу Кубка лиги решил японский десант Селтика. Фурухаси отличился дублем после ассистов Маэды и Харате. Рейнджес немного оживился после того, как Морелос отыграл один матч, но "бело-зеленые" таки отстояли победу и одержали свой 20-й Кубок лиги.

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Рейнджерс по-прежнему остается рекордсменом турнира (27 побед), но за последние 7 лет этот трофей только раз не достался Селтику. "Кельты" снова становятся гегемонами в Шотландии, что временно нарушил Стивен Джеррард. После ухода английского специалиста "джерс" обыграли Селтик лишь однажды (если учитывать матчи без дополнительного времени). Случилось это сразу после прощания с англичанином. После Рейнджерс проиграл четыре дуэли, еще трижды команды сыграли вничью.