Селтик завоевал юбилейный Кубок шотландской лиги, обыграв Рейнджерс – "джерс" не хватает Джеррарда
Селтик победил Рейнджерс 2:1 в финале Кубка лиги Шотландии. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Шотландия. Кубок лиги, финал
Селтик – Рейнджерс 2:1
Голы: Фурухаси, 54, 66 – Морелос, 64
"Кельты" в очередной раз доказали свое преимущество над ожесточенным врагом – на этот раз в титульном матче. Судьбу Кубка лиги решил японский десант Селтика. Фурухаси отличился дублем после ассистов Маэды и Харате. Рейнджес немного оживился после того, как Морелос отыграл один матч, но "бело-зеленые" таки отстояли победу и одержали свой 20-й Кубок лиги.
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Рейнджерс по-прежнему остается рекордсменом турнира (27 побед), но за последние 7 лет этот трофей только раз не достался Селтику. "Кельты" снова становятся гегемонами в Шотландии, что временно нарушил Стивен Джеррард. После ухода английского специалиста "джерс" обыграли Селтик лишь однажды (если учитывать матчи без дополнительного времени). Случилось это сразу после прощания с англичанином. После Рейнджерс проиграл четыре дуэли, еще трижды команды сыграли вничью.