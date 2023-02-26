Шотландія. Кубок ліги, фінал

Селтік – Рейнджерс 2:1

Голи: Фурухасі, 54, 66 – Морелос, 64

"Кельти" вкотре довели свою перевагу над запеклим ворогом – цього разу в титульному матчі. Долю Кубка ліги вирішив японський десант Селтіка. Фурухасі відзначився дублем після асистів Маеди і Харате. Рейнджес трохи пожвавився після того, як Морелос відіграв один матч, але "біло-зелені" таки відстояли перемогу та здобули свій 20-й Кубок ліги.

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Рейнджерс досі залишається рекордсменом турніру (27 перемог), але за останні 7 років цей трофей лише раз не дістався Селтіку. "Кельти" знову стають гегемонами в Шотландії, що тимчасово порушував Стівен Джеррард. Після відходу англійського фахівця "джерс" обіграли Селтік лише одного разу (якщо враховувати матчі без додаткового часу). Сталося це відразу після прощання з англійцем. Опісля Рейнджерс програв чотири дуелі, ще тричі команди зіграли внічию.