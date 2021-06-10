Новым главным тренером стал 55-летний Ангелос Постекоглу, сообщает официальный сайт "обручей".

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Последним клубом австралийского специалиста была Йокогама, которую он привел к титулу чемпиона Японии. Вместе со сборной Австралии выступал на чемпионате мира 2014 года. Интересно, что до недавнего времени Постекоглу не имел лицензии уровня UEFA Pro, но эту проблему удалось решить.

Добавим, что сезон 2020/21 Селтик завершил без единого выигранного трофея. Отставание от Рейнджерс в чемпионате составило позорные 20 очков.

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