"Ирискам" приписывать интерес к Стивену Джеррарду, Паулу Фонсеке и еще нескольким именитым тренерам. Однако клуб готов удивить инсайдеров.

Анчелотти объяснил, почему променял Эвертон на Реал

По информации Sky Sports, Эвертон уже ведет переговоры по поводу контракта с португальцем Нуно Эшпириту Санту. Специалист по завершении прошлого сезона попрощался с Вулверхэмптон и сейчас находится без работы.

К слову, Карло Анчелотти имел контракт с английским клубом до 2024 года, но это не остановило итальянца от переезда в Мадрид, с которым он уже работал и даже выигрывал Лигу чемпионов – легендарную "десиму".

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти