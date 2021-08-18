Селтик принимал нидерландский АЗ в рамках плей-офф Лиги Европы. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Лига Европы, плей-офф, первый матч

Селтик – Динамо – 2:0

Голы: Фурухаси, 12, Форрест, 61

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Хозяева считались до матча фаворитом противостояния, что и подтвердилось на поле. Уже на 12-й минуте японский новичок Селтика Фурухаси в падении замкнул прострел с левого фланга.

Нидерландцам не удавалось перехватить иницативу. Ход матча привел к логическому второму голу от шотландцев, на этот раз отличился ветеран команды Джеймс Форрест. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

Уже 26 августа в Нидерландах состоится ответный матч, начало встречи в 21:15.

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