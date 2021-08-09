В частности, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Слован (Братислава) – Линкольн (Гибралтар) обслужит украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром встречи, которая состоится в Словакии 10 августа, будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Четвертый судья – Дмитрий Кривушкин.

К слову, первый поединок между этими командами в Гибралтаре, завершился победой Слована со счетом 3:1.

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