Селтік приймав нідерландський АЗ в рамках плей-офф Ліги Європи. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Ліга Європи, плей-офф, перший матч

Селтік – АЗ – 2:0

Голи: Фурухасі, 12, Форрест, 61

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Господарі вважались до матчу фаворитом протистояння, що і підтвердилось на полі. Вже на 12-й хвилині японський новачок Селтіка Фурухасі у падінні замкнув простріл з лівого флангу.

Нідерландцям не вдавалось перехопити ініцативу. Хід матчу призвів до логічного другого гола від шотландців, цього разу відзначився ветеран команди Джеймс Форрест. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів.

Вже 26 серпня у Нідерландах відбудеться матч-відповідь, початок зустрічі о 21:15.

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