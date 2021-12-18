Сельта открывала программу 18-го тура Ла Лиги домашним поединком против Эспаньола. У гостей игра не пошла сразу со стартовым свистком – каталонцы пропустили на 3-й минуте встречи вследствие проникающей передачи от Аспаса под удар Мине. 1:0! Впрочем, в первом тайме фантастического сражения не произошло. До перерыва Эспаньол провел всего два выстрела по воротам, а Сельта провела аж три.

Второй тайм "попугаи" провалили точно так же, как и старт матча, пропустив уже через минуту после возобновления игры. Сработала замена Эдуарда Коуде: Суарес, только что вышедший на поле, запустил пас на Аспаса, а Яго мощно пробил низом – 2:0! После этого каталонцы "поплыли", а Сельта, захватив инициативу, довела дело до разгрома на 82-й минуте – это Суарес добавил к ассисту гол. Гости же в компенсированное время смогли лишь размочить счёт усилиями Морона. 3:1.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу галисийцев. В результате этого триумфа команда из Виго набрала 20 очков, поднявшись на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Эспаньол с 23 зачётными баллами остается девятым.

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