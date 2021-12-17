Сельта відкривала програму 18-го туру Ла Ліги домашнім поєдинком проти Еспаньйола. У гостей гра не пішла одразу зі стартовим свистком – каталонці пропустили вже на 3-й хвилині зустрічі внаслідок проникної передачі від Аспаса під удар Міні. 1:0! Втім, у першому таймі фантастичної битви не сталося. До перерви Еспаньйол провів всього два постріли по воротах, а Сельта провела аж три.

Другий тайм "папуги" провалили точно так же, як і старт матчу, пропустивши всього через хвилину після відновлення гри. Спрацювала заміна Едуарда Коуде: Суарес, який тільки-но вийшов на поле, запустив пас на Аспаса, а Яго потужно пробив низом – 2:0! Після цього каталонці "поплили", а Сельта, захопивши ініціативу, довела справу до розгрому на 82-й хвилині – це Суарес додав до асисту гол. Гості ж у компенсований час змогли лишень розмочити рахунок зусиллями Морона. 3:1.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу галісійців. Внаслідок цього тріумфу команда із Віго набрала 20 очок, піднявшись на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Еспаньйол з 23 заліковими балами залишається дев'ятим.

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