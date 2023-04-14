"Придет время и я обязательно дам большое интервью, которое подытожит всю мою карьеру. Там расскажу, что произошло и как все было. Это произойдет после моего прощального матча, который планирую провести в Ужгороде.

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Там соберу людей, с которыми играл вместе и против кого играл – Ярмоленко, Мудрика, Шапаренко, Ракицкого, многих других. Позову туда очень хорошую компанию. Надеюсь, приедут друзья-хоккейчики – Варлам, Буба (Сергей Варламов и Сергей Бабинец, – прим.). Конечно, этот матч будет благотворительным.

Пока же закончил, потому что перестал получать от этого футбола удовольствие. Точнее, не от футбола, а околофутбола. Не вижу смысла находиться там, где нет игры, а идут какие-то игрища. Это не мое. Считаю, что нельзя обижать ребят, относиться к ним, не как к людям. Я их всех порву, когда буду давать то интервью, о котором говорил выше. Это проходимцы", – сказал Селезнев в комментарии Sport.ua.

Напомним, 37-летний форвард мечтал стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, но так и не сумел побить рекорд Максима Шацких (124 гола).

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