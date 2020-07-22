Селезньов отримав погану оцінку, а Бурсаспор не зміг виграти перший матч плей-офф за вихід у Суперлігу Туреччини

Бурсаспор на власному полі зіграв унічию з Аданадемірспором у першому півфіналі плей-офф за вихід у Суперлігу Туреччини.

Чемпіонат Туреччини. Другий дивізіон, плей-офф

Бурсаспор – Аданадемірспор – 0:0

У стартовому складі господарів з'явився українець Євген Селезньов і провів на полі 73 хвилини. Форвард не зумів допомогти своїй команді перемогти – матч завершився без голів.

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Сам Селезньов від статистичного порталу Sofascore отримав посередню оцінку 6,5 – другий найнижчий бал серед усіх гравців, які розпочинали матч з перших хвилин. Євген був інертним в атакувальній фазі, але, традиційно для себе, старанним у боротьбі, допомагаючи партнерам при обороні.

Відзначимо, що доля путівки у фінал плей-офф вирішиться 26 липня. Поєдинок відбудеться на полі Аданадемірспора.

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