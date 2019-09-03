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Селезнев подписал контракт с Бурсаспором

10:47 209 Читати українською
Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
Евгений Селезнев / Fanatik

Украинский нападающий вернулся в чемпионат Турции после неудачного вояжа в Малагу.

Евгений Селезнев стал игроком Бурсаспора, информирует официальный сайт турецкого клуба.

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Бывший форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины подписал контракт до конца сезона 2019/20. Ранее он получил статус свободного агента после разрыва контракта с Малагой. В Селезнева уже есть опыт выступлений в турецком чемпионате за Акхисар и Карабюкспор. Правда, на этот раз Евгений будет играть не в элитном дивизионе – в прошлом сезоне Бурсаспор занял 16-ю строчку Суперлиги и опустился на уровень ниже.

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Напомним, 34-летний страйкер провел за Малагу всего 12 матчей, в которых так и не смог отличиться голом.

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Украинцы за рубежом Трансферы Главное Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Бурсаспор Бурсаспор Турция
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