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Шкртел подписал контракт с Истанбул Башакшехиром после короткого пребывания в Аталанте

09:30 35 Читати українською
Шкртел подписал контракт с Истанбул Башакшехиром после короткого пребывания в Аталанте
Мартин Шкртел / Официальный сайт Истанбул Башакшехира

Опытный словак быстро нашел новую команду после разрыва контракта с бергамасками.

Истанбул Башакшехир на официальном сайте объявил о подписании Мартина Шкртела.

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Соглашение центрального защитника рассчитано на один сезон, он будет играть под любимым 37 номером. Ранее этим летом Шкртел перебрался с Фенербахче в Аталанту, однако через три недели был вынужден покинуть итальянский клуб из-за обнаруженных проблем с физической формой. Теперь 34-летний словак вернулся в Турцию.

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Напомним, в прошлом сезоне Истанбул Башакшехир занял второе место Суперлиги. Правда, клуб не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2019/20, уступив в квалификации греческому Олимпиакосу.

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Трансферы Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Мартин Шкртел Мартин Шкртел Аталанта Аталанта Турция
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