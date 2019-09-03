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Селезньов підписав контракт з Бурсаспором

10:46 2357 Читать на русском
Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
Євген Селезньов / Fanatik

Український нападник повернувся в чемпіонат Туреччини після невдалого вояжу в Малагу.

Євген Селезньов став гравцем Бурсаспора, інформує офіційний сайт турецького клубу.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Колишній форвард Дніпра, Шахтаря та збірної України підписав контракт до кінця сезону 2019/20. Раніше він отримав статус вільного агента після розриву контракту з Малагою. У Селезньова вже є досвід виступів у турецькому чемпіонаті за Акхісар та Карабюкспор. Щоправда, цього разу Євген гратиме не в елітному дивізіоні – у минулому сезоні Бурсаспор посів 16-ту сходинку Суперліги і опустився на рівень нижче.

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Нагадаємо, 34-річний страйкер провів за Малагу всього 12 матчів, в яких так і не зміг відзначитися голом.

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