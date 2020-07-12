Хомутов забил очередной гол за Нымме Калью

Полузащитник Нымме Калью Владислав Хомутов помог своей команде обыграть Таллину в рамках 12-го тура чемпионата Эстонии.

Чемпионат Эстонии, 12 тур

Нымме Калью – Таллина – 2:0

Голы: Паур, 10, Хомутов, 45

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Хомутов вышел в стартовом составе своей команды и в конце первого тайма отличился забитым голом. Владислав забил после подачи с углового и сделал счет 2:0 в пользу своей команды. В конце концов, до финального свистка цифры на табло больше не менялись.

К слову, 22-летний Хомутов провел 10 матчей за Нымме Калью в нынешнем сезоне чемпионата Эстонии и успел забить 5 голов. После 12 туров команда украинца занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 6 очков.

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Гол Хомутова на видео, начиная с 1:01