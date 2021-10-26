"Ну чтобы мне еще ребенок рассказывал. Он в сборной Украины боялся со мной за стол сесть, а потом еще рот открывает. Почему Буяла (Виталий Буяльский, – прим.) это не сказал? Потому что они понимают. Караваев начинает бегать, кричать, рассказывать кому-то… Что ты рассказываешь, ты вообще кто?

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Зачем он это сделал: перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что поговорим после игры. На поле он начал что-то рассказывать судье, что-то кричать, кому-то доказывать. Я ему говорю: "Слушай, закрой рот. Тебе еще рано говорить. Ты просто Караваев". Он что-то начал мне говорить, я ему сказал, что поговорим после игры.

Он перед камерами заходит: "Я тебя жду". Я говорю: "Потом поговорим". Он: "Нет, я потом не буду". Я говорю: "Потом без камер". Вот и все, что было", – рассказал Селезнев в интервью SportArena.

Напомним, в перерыве поединка 1-го тура УПЛ между Динамо и Минаем скандальный форвард гостей Евгений Селезнев пытался спровоцировать на конфликт соперников. В частности, он предложил Караваеву "выйти разобраться", но ретировался после предложения последнего поговорить на месте.

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