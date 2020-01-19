Лунин дебютирует за Овьедо в домашнем поединке – онлайн-трансляция матча

Овьедо принимает Уэску в 24-м туре Сегунды. Андрей Лунин попал в стартовый состав. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Уэска ​​стартовал в 19:15 по киевскому времени. После 23-х туров Овьедо набрал столько же очков и находится вблизи зоны вылета, занимая 18-ю строчку. А вот Уэска ​​разместилась на 4-м месте Сегунды и претендует на путевку в Примеру.

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Напомним, в матче прошлого тура Овьедо на выезде проиграл Альмерии с счетом 0:2, а Лунин стал одним из виновников второго пропущенного гола.

Овьедо – Уэска: прямая видеотрансляция матча с Андреем Луниным в составе