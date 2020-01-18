Луго – Альбасете: Кравец получил овации стоя, Зозуля упустил лучший шанс, но стал лидером креатива, ужасы VAR

Луго обыграл Альбасете (1:0) в 24-м туре Сегунды 2019/20. Роман Зозуля и Василий Кравец сошлись в важнейшем сражении команд второго дивизиона чемпионата Испании.

Испанія. Сегунда 2019/20, 24-й тур

Луго – Альбасете – 1:0

Гол: Кристиан Эррера, 60

Луго, не выигрывавший 8 туров (еще и вылетел из Кубка Испании от команды из 4-й лиги), набрав за это время жалкие 3 очка, принимал Альбасете, безвыигрышная серия которого в Сегунде составляла 6 матчей плюс игра с Райо Вальекано, сорванная фанатами мадридцев из-за скандальных оскорблений в адрес Зозули. Команда Романа также успела вылететь из Копа дель Рей от соперника из низшего дивизиона. Отметим, что за Луго дебютировал после возвращения из Леганеса Кравец. Василий играет на правах аренды. Для 22-летнего украинца это дебютный матч в чемпионате в текущем сезоне, так как в клубе из Примеры играл только кубковый поединок.

У меня были и другие предложения – Кравец объяснил, почему выбрал Луго и камбэк в Сегунду

Уже на 53-й секунде Зозуля метров с 8 замыкал подачу с правого фланга, за защиту которого отвечал Кравец. Роману не хватило нескольких миллиметров для взятия ворот. На 5-й минуте воспитанник Карпат классно прошел по левому краю и нарвался, очень похоже, что на фол в штрафной. Судья даже после проверки VAR не назначил пенальти. И снова из зоны Кравца прошла опасная атака. Зозуля сбросил головой, а Василий позволил пробить из-под себя. Луго откровенно повезло. На 9-й Зозуля оказался на убойной дистанции, но ему в последний момент не дали пробить защитники – акробатический этюд от местного Марсело.

И снова Кравец. Обыграл одного на дриблинге, другого на скорости. Лишь ценой фола и желтой карточки останавливают левого защитника, которого вызывали в национальную сборную Украины. Именно Василий и подал со штрафного. Партнера подвел прицел. Интересный живой футбол в первые 20 минут – 7:2 по ударам в пользу Альбасете. Зозуля упустил лучший момент, но создал еще 2 – партнерам. Кравец также отдал 1 ключевой пас и выглядел самым острым в составе Луго. Еще один спорный эпизод не завершился пенальти. На этот раз претендовал Альбасете, но игру продолжили попаданием в штангу.

Очередное неоднозначное решение судей пришло после индивидуального прохода по правому флангу. Игрок Луго обошел двух соперников, и его прострел остановила рука защитника гостей. Рефери и здесь даже после VAR не решился назначить пенальти. В конце тайма Альваро Хименес вывел Охеду на чистую позицию в штрафной – Альбасете откровенно простил, пробив во вратаря. Ла Лига вычислила, что до перерыва команда Зозули была лучше по голевым моментам со счетом 4:0, но нули на табло стали разочарованием и для Луго. Ведь судья вполне мог бы назначить 1-2 пенальти в пользу хозяев.

Второй тайм начался с момента Луго. Удар с острого угла минимально разминулся с целью. После перерыва начался сильный дождь, и здесь уже было не до техничного футбола. Тем не менее хозяева таки провели молниеносную атаку в несколько касаний и вышли вперед на 60-й. Альбасее позволил обыграться стеночкой в ​​своей штрафной, кипер спас после первой попытки, но решающее добивание Кристиана Эрреры уже прошло при пустых воротах. Защитник Луго махнул ногой мимо мяча, и Зозуле лишь немного не хватило, чтобы наказать за такие действия на 11 метрах.

Автор гола Луго попытался удвоить преимущество после подачи со стандарта. Удар из-под Зозули намертво взял Томеу Надаль. На 72-й минуте Василий Кравец, совершивший множество рывков и отдавший все силы на поле, оставил его пределы. Трибуны, которые сегодня вместили 2377 зрителей, проводили украинского защитника аплодисментами стоя – им понравилось. Луго стал умело сушить игру. Зозуля по-баскетбольному завис в воздухе на 85-й, но некому было замкнуть его скидку на грань вратарской. Подача штрафного завершилась ударом в штангу, впрочем форвард гостей забрался в офсайд.

И снова экс-нападающий Динамо и Днепра создал момент. Зозуля придержал снаряд и отдал под удар – угловой. Эпизод завершился неточным ударом Романа. Украинца держали уже двумя руками, а он все пытался прорваться вперед – заработал желтую для Марсело Джало. Контра Луго – Надаль выручает в ближнем бою. Подача за подачей, однако Зозулю прежде всего кроют очень пристально. Альбасете (28 баллов) опускается на 15-е месте. Луго отрывается от зоны вылета, набирая 25 очков и занимая 17-ю строчку. Сразу за командрй Кравца на последнем спасительном месте расположился Овьедо Лунина, который свой матч против Уэски ​​сыграет 19 января.

Луго заслужил бить Альбасете – Кравец получше Зозули

Если в первом тайме гости довели до ударов 4 голевых момента против 0 у соперника, то после перерыва цифры были такими же, но в пользу хозяев. Два разных тайма, значительно лучшая реакция Луго в решающей фазе встречи. Они заслужили быстрый пенальти, который практически заработал Кравец, если бы у VAR сегодня хватило хоть немного решительности. Галисийцы создавали гораздо больше моментов во второй половине, прекрасно защищаясь. Впрочем, реализуй Зозуля свой супершанс на 1-й минуте – матч пошел бы совсем по другому сценарию. Моментов хватало и в Альбасете, но они немного хуже. Такая себе победа по очкам, выражаясь боксерской терминологией.

Кравец долго был одним из лучших по версии Sofascore, но его партнеры в итоге получили еще более высокие баллы. У Василия 6,9, и он как минимум фартовый – именно с его дебютом прервали безвыигрышную серию аж на 9-м матче. Из главных минусов – трижды дал себя пройти на обводках, лишь 1 из 8 фланговых кроссов нашел адресата, стал лидером по потерям (20). Плюсов тоже хватало. Это и самоотверженная игра на оборону: по одному выносу и заблокированному удару, в топ-5 матча по отборам (2) и выигранным единоборствам внизу (6 из 11). Ну, и креатив впереди: среди 3-х лучших дриблеров (3 из 5 попыток удачные), в топ-5 по количеству контактов с мячом (67), скорость и задор, огромное желание.



Если Кравец с каждой минутой набирал уверенности, то Зозуля снова больше мучился. У него немного ниже балл (6,7), отняли за то, что не реализовал 100-процентный момент. Еще осенью щелкал такие с закрытыми глазами. Если с реализацией у нас проблемы, то как ассистент и в воздухе себя проявил отлично. Лучший в матче по количеству созданных моментов (3), очень бережно обращался с мячом (всего 6 потерь), только Хименес чаще пробивал (2 раза Зозуля дал мимо, 1 – заблокировали) выиграл 5 воздушных дуэлей из 11 (это 3-й результат). Также дважды подчищал за партнерами в своей штрафной. Впрочем, главная проблема в том, что Роман не забивает уже 3-й месяц (9 матчей, 1 пропустил), и это очень чувствуется – за это время Альбасете набрал 6 баллов, а потерял 24.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є смішний "компромат"