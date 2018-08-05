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Селезнев отличился в Суперкубке Турции

21:03 181 Читати українською
Селезнев отличился в Суперкубке Турции
Евгений Селезнев / Фото: Акхисар Беледиеспор

Украинский форвард Акхисар Беледиеспора Евгений Селезнев открыл счет в матче за Суперкубок Турции.

В матче за Суперкубок Турции встречаются Галатасарай и Акхисар Беледиеспор.

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Уже на 5-й минуте встречи счет открыл украинский форвард Евгений Селезнев.

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Украинцы за рубежом Суперкубок Турции Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев Евгений Селезнев Турция
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