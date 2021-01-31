"Кент приезжает, друг. Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов.

"Сынок мой": Милевский потроллил форварда Миная

Нет, мы изменились. Очень сильно хочу его увидеть, соскучились друг за другом. В Киеве не виделись, он сильно правильный стал, как и я. Руслан Ротань тоже должен приехать", – сказал Селезнев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, нападающие выступали вместе за сборную Украины. В 2020-м оба вернулись в УПЛ: Селезнев покинул Турцию и стал игроком Колоса, Милевский оставил Беларусь и подписал контракт с Минаем.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге