"Тренировались в Ужгороде в снегу, было очень холодно. Я познакомился с командой, ездили в Венгрию сыграть против моей бывшей команды Кишварды. Пока прохожу адаптацию в команде.

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Думаю, в Турции погода нам позволит работать полноценно. Нам нужно добавлять в мысли, больше думать на футбольном поле, не бегать просто так. Уверен, что физически команда будет готова. Теперь нужно добавить мышления – более разумных действий на поле.

С Кобиным, с Кополовцем общаемся, вспоминаем разные моменты. А так все, в основном, молодые, со всеми общаюсь. Нуриев – это сынок мой. Он меня называет Владимирович, а я его – сынок. Считаю, что если он будет работать, то у него все получится и он сможет стать хорошим футболистом", – поделился Милевский в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

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