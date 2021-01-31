Селезньов: Якщо побачимося з Мілевським на зборі в Туреччині – Україна втратить ще двох футболістів
Форвард Колоса Євген Селезньов поділився очікуваннями від зустрічі з нападником Миная Артемом Мілевським.
"Кент приїжджає, друг. Давно не бачилися. Якщо побачимося, то Україна втратить ще двох футболістів.
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Ні, ми змінилися. Дуже сильно хочу його побачити, скучили один за одним. У Києві не бачилися, він сильно правильний став, як і я. Руслан Ротань теж повинен приїхати", – сказав Селезньов у коментарі програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, нападники виступали разом за збірну України. У 2020-му обидва повернулись в УПЛ: Селезньов покинув Туреччину і став гравцем Колоса, Мілевський залишив Білорусь і підписав контракт з Минаєм.
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