"Кент приїжджає, друг. Давно не бачилися. Якщо побачимося, то Україна втратить ще двох футболістів.

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Ні, ми змінилися. Дуже сильно хочу його побачити, скучили один за одним. У Києві не бачилися, він сильно правильний став, як і я. Руслан Ротань теж повинен приїхати", – сказав Селезньов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, нападники виступали разом за збірну України. У 2020-му обидва повернулись в УПЛ: Селезньов покинув Туреччину і став гравцем Колоса, Мілевський залишив Білорусь і підписав контракт з Минаєм.

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