"Я з Мілевським завжди на зв'язку і готовий взяти на себе всі витрати щодо допомоги. Я йому дзвоню і кажу: "Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке". Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поряд і він знає мій номер телефону.

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Я реально не знаю, що тут сказати. Я ж не можу приїхати до нього і взяти його в кайданки. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавки. Що я можу зробити у цій ситуації?

Артем трохи звернув з дороги, і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам має вирішувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є в нього гроші чи ні, Артем мій хороший друг і я завжди йому допомагатиму", – сказав Селезньов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям. Фраза Селезньова "Я розумію, що це таке" – не порожній звук: екс-форварда свого часу також нерідко звинувачували у порушенні режиму, що призводило до численних скандалів.

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