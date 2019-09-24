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Селезнев дебютным голом и роскошным ассистом помог Бурсаспору выиграть матч Кубка Турции

17:07 54 Читати українською
Селезнев дебютным голом и роскошным ассистом помог Бурсаспору выиграть матч Кубка Турции
Евгений Селезнев / фото из соцсетей

Украинский нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев забил свой первый гол в составе турецкой команды.

Кубок Турции, 1/64 финала

Мугласпор – Бурсаспор – 1:3

Голы: Мендерес, 64 – Селезнев, 54, Да Силва, 62, Шахин, 84

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Евгений Селезнев вышел в стартовом составе Бурсаспора и поучавствовал в двух забитых голах своей команды. Сначала украинец головой замкнул навес с правого фланга, а затем филигранно пяткой скинул мяч под удар Да Силвы.

До финального свитка командам удалось еще забить по голу в ворота друг друга. Итоговая победа вывела Бурсаспор в 1/32 финала Кубка Турции.

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Видео гола Селезнева:

Видео ассиста Селезнева:

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Теги
Бурсаспор Бурсаспор Турция Видеоновости Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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