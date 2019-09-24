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Селезньов дебютним голом та розкішним асистом допоміг Бурсаспору виграти матч Кубка Туреччини

17:06 675 Читать на русском
Селезньов дебютним голом та розкішним асистом допоміг Бурсаспору виграти матч Кубка Туреччини
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Український нападник Бурсаспора Євген Селезньов забив свій перший гол у складі турецької команди.

Кубок Туреччини, 1/64 фіналу

Мугласпор – Бурсаспор – 1:3

Голи: Мендерес, 64 – Селезньов, 54, Да Сілва, 62, Шахін, 84

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Євген Селезньов вийшов у стартовому складі Бурсаспора і взяв участь у двох забитих голах своєї команди. Спочатку українець головою замкнув навіс з правого флангу, а згодом філігранно п'ятою скинув м'яч під удар Да Сілви.

До фінального свитка командам вдалося ще забити по голу у ворота одна одної. Підсумкова перемога вивела Бурсаспор до 1/32 фіналу Кубка Туреччини.

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Відео гола Селезньова:

Відео асиста Селезньова:

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Теги
Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Відеоновини Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов
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