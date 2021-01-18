"Я не прошел полноценный сбор, когда пришел в команду, поэтому "плавал" в чемпионате. Сейчас пройду сборы полностью и все будет нормально. Приходится умирать, а что делать?

Селезнев признался, какие факторы будут влиять на решение завершить карьеру

От меня требуют гола, но я не обращаю на это внимание. Главное – физическая форма, а счет – без разницы. Лучше я буду проигрывать здесь, но побеждать в чемпионате. "Кто играет в феврале – не играет в марте". Знаете такую ​​поговорку? Главное сейчас набегаться, чтобы быть готовыми", – сказал Селезнев в эфире Футбол News.

Заметим, 35-летний форвард ковалевцев провел 10 поединков в УПЛ в текущем сезоне и записал в свой актив пять голов и один ассист.

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