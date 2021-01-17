Колос здобув першу перемогу на зборах завдяки голу екс-динамівця
Колос обіграв сербський Пролетер завдяки пізньому пенальті Оріховського. Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".
Товариські матчі.
Колос – Пролетер – 1:0
Гол: Оріховський, 89, (пен.)
Склад Колоса: Кучеренко, Кравченко, Гавриш, Петров, Зозуля, Нгамба, Богданов, Антюх, Костишин, Хльобас, Селезньов.
Запасні: Кучерук, Морозко, Мілько, Новак, Чорноморець, Оріхівський, Задоя, Ільїн, Сорокін, Ісаєнко, Лисенко, Мораренко, Коваль, Данфі, гравець на перегляді.
Мілевський дебютував за Минай із поразки своїй колишній команді
Ковалівський клуб розпочав із перемоги свій тренувальний збір у Туреччині. Першим суперником став сербський Пролетар, який втратив перемогу на останніх хвилинах, отримавши пенальті у свої ворота. Вирок арбітра впевнено реалізував Оріховський.