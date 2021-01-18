"Я не пройшов повноцінний збір, коли прийшов в команду, тому "плавав" у чемпіонаті. Зараз пройду збори повністю і все буде нормально. Доводиться вмирати, а що робити?

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Від мене вимагають голи, але я не звертаю на це увагу. Головне – фізична форма, а рахунок – без різниці. Краще я буду програвати тут, але перемагати в чемпіонаті. "Хто грає в лютому – не грає в березні". Знаєте таку приказку? Головне зараз набігатись, щоб бути готовими", – сказав Селезньов в ефірі Футбол News.

Зауважимо, 35-річний форвард ковалівців провів 10 поєдинків в УПЛ у поточному сезоні та записав до свого активу п'ять голів і один асист.

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