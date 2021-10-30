Ингулец и Верес не смогли выявить сильнейшего в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Верес на 6 минуте встречи мог выйти вперед, однако удар Кучерова приняла на себя стойка. Ингулец имел свой момент ближе к перерыву – Когут из-под поперечины вытащил удар Шарая. А во втором тайме Ковалёв нанес оригинальный удар через себя – вратарь Вереса снова совершил сейв и довел игру до закономерной ничьей.

Ингулец и Верес в боевом матче не смогли выявить сильнейшего

Таким образом Верес набрал 19 очков и поднялся на 7 место, а Ингулец с 12 пунктами остался на двенадцатой строчке.