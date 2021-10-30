Інгулець та Верес не змогли виявити сильнішого у рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Верес на 6 хвилині зустрічі міг вийти вперед, проте удар Кучерова прийняла на себе стійка. Інгулець мав свій момент ближче до перерви – Когут з-під поперечки витягнув удар Шарая. А у другому таймі Ковальов завдав оригінального удару через себе – воротар Вереса знову здійснив сейв та довів гру до закономірної нічиєї.

Інгулець та Верес у бойовому матчі не змогли виявити сильнішого

Таким чином, Верес набрав 19 очок та піднявся на 7 місце, а Інгулець з 12 пунктами залишився на дванадцятій сходинці.