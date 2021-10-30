Ингулец и Верес так и не забили хотя бы гол в рамках 13-го тура УПЛ. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Команды начали игру достаточно осторожно, однако уже на 6-й минуте Верес мог открыть счет во встрече. После розыгрыша штрафной Кучеров получил мяч на линии штрафной, но обводным ударом попал в дальнюю штангу. Через 10 минут Сергийчук потерял потенциально голевую атаку: Верес выбегал 3 в 3, однако Михаил решил пробить вместо передачи на партнера – подкат защитника сделал удар очень слабым.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне

Ингулец же имел свой момент ближе к концу тайма – Шарай получил мяч на линии штрафной и пробил под перекладину, но Когут совершил сейв. Этот удар стал последним острым моментом у ворот обеих команд перед перерывом.

После перерыва Ингулец перехватил инициативу и создал несколько неплохих моментов. Удивительный гол мог забить Ковалёв, который после подачи углового умудрился необычным ударом через себя пробить под перекладину – Когут снова спас. Ближе к концу встречи Верес большими силами пошел в атаку, однако игра так и завершилась без голов.

Таким образом Верес набрал 19 очков и поднялся на 7 место, а Ингулец с 12 пунктами остался на двенадцатой строчке.

Динамо перестреляло Мариуполь в нервном матче – Сидорчук исправился двумя шедеврами, но перед Барсой не все гладко