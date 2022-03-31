Вингер Шахтера Михаил Мудрик активно работает над тем, чтобы у наших воинов был надежный тыл.

"Сейчас у меня одна футбольная команда. Сейчас мы одна большая единая команда, которая вынуждена помогать друг другу.

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Не так страшен волк, как его рисуют. В первую очередь нужно верить в победу и в то, что все будет хорошо, вопреки ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", – сказал Мудрик в эфире ФутболNEWS.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения армии России на территорию Украины Михаил Мудрик активно занялся волонтерством. Сначала вингер Шахтера делал это самостоятельно, а затем присоединился к инициативам клуба и УАФ.

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