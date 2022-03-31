Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик активно працює над тим, щоб у наших воїнів був надійний тил.

"Зараз у мене одна футбольна команда. Зараз ми одна велика єдина команда, яка змушена допомагати один одному.

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Не такий страшний вовк, як його малюють. Насамперед треба вірити у перемогу і в те, що все буде добре, наперекір ситуації, яка склалася на сьогодні", – сказав Мудрик в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України Михайло Мудрик активно зайнявся волонтерством. Спочатку вінгер Шахтаря робив це самостійно, а згодом долучився до ініціатив клубу та УАФ.

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