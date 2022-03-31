"Зараз ми одна велика єдина команда": Мудрик замість думок про футбольні змагання зосередився на волонтерстві
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик активно працює над тим, щоб у наших воїнів був надійний тил.
"Зараз у мене одна футбольна команда. Зараз ми одна велика єдина команда, яка змушена допомагати один одному.
Мудрик: Навіть смерть Путіна не стане для нього спокутуванням за тотальний злочин проти українського народу
Не такий страшний вовк, як його малюють. Насамперед треба вірити у перемогу і в те, що все буде добре, наперекір ситуації, яка склалася на сьогодні", – сказав Мудрик в ефірі ФутболNEWS.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України Михайло Мудрик активно зайнявся волонтерством. Спочатку вінгер Шахтаря робив це самостійно, а згодом долучився до ініціатив клубу та УАФ.
Росія напала на Україну: окупанти пробивають чергове дно, Вернидуб у гарячій точці, суперечки про відновлення УПЛ (LIVE)