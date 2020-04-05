"Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдания": Михайличенко возмущен несвоевременной остановкой УПЛ

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко раскритиковал слишком позднее решение УАФ по остановке чемпионата.

"Откровенно говоря, я не знаю, что думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ. Было очевидно, что чемпионат стоит остановить или после двух кругов, или потом придется доигрывать полностью, а не утверждать его итоги после 23-х туров. Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдания. Ничего подобного!

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Есть же логика: если мы начали вторую часть чемпионата, то его уже нужно доиграть. На мой взгляд, все пункты регламента (личные встречи, разница мячей и т.п.) должны вступить в силу после того, как сыграны все матчи. Учитывая все обстоятельства, логично было вообще остановиться после двух кругов, когда все команды были в равных условиях, когда были сыграны все матчи друг с другом. И потом принимать решение, что делать дальше. Так ситуацию вижу я, но понимаю, что у других людей может быть другая логика", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что единственный сыгранный тур второго этапа УПЛ никак не повлиял на первое (Шахтер) и последнее (Карпаты) место чемпионата, а вторая позиция изменилась. По итогам первого этапа в зоне Лиги чемпионов шло Динамо, но в 23 туре киевляне поделили очки с Десной и пропустили вперед Зарю.

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