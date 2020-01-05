"Сегодня мы играли мячом для пляжного футбола", – Моуринью поделился интересным наблюдением после матча Кубка Англии

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал ничью с Мидлсбро в 1/32 финала Кубка Англии (1:1).

"Думаю, сегодня команды играли мячом для пляжного футбола. Он слишком легкий. Не думаю, что это помогает игрокам. Но это не оправдание.

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Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать, потому что там был офсайд. VAR принял бы правильное решение в данном эпизоде. А в целом игра была хорошей", – цитирует португальца ВВС.

Напомним, в матче против Мидлсбро подопечные Моуринью пропустили на 50 минуте от Эшли Флетчера, но на 61 минуте отыгрались усилиями Лукаса Моуры.

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