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"Сегодня мы играли мячом для пляжного футбола", – Моуринью поделился интересным наблюдением после матча Кубка Англии

5 января 20:19 234 Читати українською
"Сегодня мы играли мячом для пляжного футбола", – Моуринью поделился интересным наблюдением после матча Кубка Англии
Жозе Моуринью / The Sun

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал ничью с Мидлсбро в 1/32 финала Кубка Англии (1:1).

 

"Думаю, сегодня команды играли мячом для пляжного футбола. Он слишком легкий. Не думаю, что это помогает игрокам. Но это не оправдание.

"Я был груб с идиотом", – Моуринью объяснил полученную желтую карточку в матче против Саутгемптона

Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать, потому что там был офсайд. VAR принял бы правильное решение в данном эпизоде. А в целом игра была хорошей", – цитирует португальца ВВС.

Напомним, в матче против Мидлсбро подопечные Моуринью пропустили на 50 минуте от Эшли Флетчера, но на 61 минуте отыгрались усилиями Лукаса Моуры.

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