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"Сьогодні ми грали м'ячем для пляжного футболу", – Моурінью поділився цікавим спостереженням після матчу Кубка Англії

20:19 649 Читать на русском
"Сьогодні ми грали м'ячем для пляжного футболу", – Моурінью поділився цікавим спостереженням після матчу Кубка Англії
Жозе Моурінью / The Sun

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував нічию з Мідлсбро в 1/32 фіналу Кубка Англії (1:1).

 

"Думаю, сьогодні команди грали м'ячем для пляжного футболу. Він занадто легкий. Не думаю, що це допомагає гравцям. Але це не виправдання.

"Я був грубий з ідіотом", – Моурінью пояснив отриману жовту картку в матчі проти Саутгемптона

Гол Мідлсбро не можна було зараховувати, тому що там був офсайд. VAR прийняв би правильне рішення в даному епізоді. А загалом гра була хорошою", – цитує португальця ВВС.

Нагадаємо, в матчі проти Мідлсбро підопічні Моурінью пропустили на 50 хвилині від Ешлі Флетчера, але на 61 хвилині відігралися зусиллями Лукаса Моури.

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Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Мідлсбро - Тоттенхем
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