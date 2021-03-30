"На завтрашний матч мы настроились очень серьезно. Готовы на все 100 процентов. Сегодня еще будет предматчевая тренировка.

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Сборная Украины – очень добротная команда. Мы это понимаем. Но себя в обиду тоже не дадим. Думаю, игра будет очень интересная. Отраженный пенальти Мбаппе? Возможно, уверенности и прибавилось.

Смотрел ли матч Украины и Финляндии? Я смотрел обзор, как играла сборная Украины. Какой сделал вывод? Хорошая команда со своим стилем игры. Много молодых ребят играет, пытаются что-то доказать. Не все им удается, но это футбол", – подчеркнул Мокин на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, уже завтра команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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