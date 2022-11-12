В 16-м туре АПЛ Ньюкасл, которому удалось прорваться в зону Лиги чемпионов, будет принимать Челси. Сражение на "Сент-Джеймс Парк" состоится в субботу, 12 ноября.

Трансляция

Матч между Ньюкаслом и Челси начнется в 19.30 по киевскому времени. Трансляция состоится на setantasports.com. Комментировать поединок для зрителей будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн – Лонгстафф, Гимараес, Уиллок – Альмирон, Уилсон, Жоэлинтон.

Челси: Менди – Чалоба, Силва, Кулибали – Лофтус-Чик, Маунт, Жоржинью, Ковачич, Кукурелья – Стерлинг, Обамеянг.

Арбитры

В поле команды рассудит Роберт Джонс. На линиях ему будут ассистировать Лео Беттс и Йен Хассин. Четвертым арбитром будет Тим Робинсон, а за системой VAR будут работать Энди Медли и Дэн Кук.

Текущая форма

Ньюкасл вполне заслуживает звания "открытие АПЛ 2022/23". После того, как владельцем команды стал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, состояние которого значительно превышает размер кошелька владельцев Манчестер Сити и ПСЖ, все ожидали мега крутых трансферов. Но не так случилось, как думалось: "сороки" вполне справляются с точечным усилением и пока не собираются ни с кем меряться громкостью имен в составе.

Эдди Хау доказывает, что давать классный результат можно с очень качественными, но не звездными исполнителями. 31 августа "сороки" уступили Ливерпулю, после чего пробуксовали с Кристал Пелас (0:0) и Борнмутом (1:1). А потом понеслось: издевательство с Брентфорда (4:1) и Фулхэма (5:1), нулевая ничья с МЮ и четыре подряд более чем убедительные победы над Эвертоном (1:0), Тоттенхэмом (2:1), Астон Виллой (4:0) и Саутгемптоном (4:1).

Результат – выход на 3 место в таблице АПЛ с вполне обоснованной амбицией цепляться за Лигу чемпионов. Если вы после фильма "Гол" немного подзабыли свою любовь к Ньюкаслу – самое время возрождать былые чувства, чтобы потом не нарваться на звание "глора".

Челси, переживающий период трансформации – полная противоположность Ньюкаслу. Лондонцы выдали прекрасный результат в групповом этапе Лиги чемпионов, а вот на внутренней арене испытывают значительные проблемы. Команда больше не может похвастаться стабильностью, а в сильнейшей лиге мира за разбалансированность может наказать даже аутсайдер.

В последних 4 матчах Челси дважды сыграл вничью, потерпел позор от Брайтона (1:4) и не смог сдержать Арсенал в дерби (0:1). Грему Поттеру пока не удается найти рычаг, который сможет сбалансировать команду и стабилизировать игру во всех линиях. Лондонцы испытывают проблемы на каждом участке поля, решать которые удается только в матчах Лиги чемпионов. Челси никак не может вернуться в привычную для себя колею и может оказаться под угрозой остаться без еврокубков в сезоне 2022/23. Разве что снова планирует привезти в Лондон ушастый кубок, но такой план выглядит несколько рискованным.

История противостояний

В очных противостояниях Челси и Ньюкасла победа более привычна именно для лондонцев. 8 раз празднование проходило в раздевалке Челси, две виктории на счету "сорок". Ничьей команды расходились еще в далеком 2015 году.





В этот раз Ньюкасл выглядит фаворитом, так что поправка в статистике станет для ребят Хау приятным бонусом.

Кадровая ситуация

В составе хозяев будут отсутствовать Даммет, Исак, Крафт и Ритчи. Под вопросом также участие в игре Фрейзера. Поттер не сможет рассчитывать на Кепу, Чиллвела, Фафана, Джейсма, Канте и Чуквуэмеку.

Впрочем, проблемы с травмированными исполнителями не так критичны, чтобы кто-то из специалистов мог искать оправдание нелестному результату. Так что ожидаем яркого футбола и пусть победит сильнейший.