У 16 турі АПЛ Ньюкасл, якому вдалося прорватися у зону Ліги чемпіонів, прийматиме Челсі. Битва на "Сент-Джеймс Парк" відбудеться у суботу, 12 листопада.

Трансляція

Матч між Ньюкаслом та Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Трансляція відбудеться на setantasports.com. Коментувати поєдинок для глядачів буде Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Лонгстафф, Гімараєс, Віллок – Альмірон, Вілсон, Жоелінтон.

Челсі: Менді – Чалоба, Сілва, Кулібалі – Лофтус-Чік, Маунт, Жоржінью, Ковачіч, Кукурелья – Стерлінг, Обамеянг.

Арбітри

У полі команди розсудить Роберт Джонс. На лініях йому асистуватимуть Лео Беттс та Єн Хассін. Четвертим арбітром буде Тім Робінсон, а за системою VAR працюватимуть Енді Медлі та Ден Кук.

Поточна форма

Ньюкасл цілком заслуговує на звання "відкриття АПЛ 2022/23". Після того, як власником команди став принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, статки якого значно перевищують розмір гаманця власників Манчестер Сіті та ПСЖ, усі очікували на мегагучні трансфери. Та не так сталося, як гадалося: "сороки" цілком дають собі раду точковим підсиленням і поки що не збираються ні з ким мірятися гучністю імен у складі.

Едді Хау доводить, що видавати класний результат можна з дуже якісними, але не зірковими виконавцями. 31 серпня "сороки" поступилися Ліверпулю, після чого пробуксували з Крістал Пелас (0:0) та Борнмутом (1:1). А потім понеслося: знущання з Брентфорда (4:1) та Фулхема (5:1), нульова нічия з МЮ та чотири поспіль більш ніж переконливі перемоги над Евертоном (1:0), Тоттенхемом (2:1), Астон Віллою (4:0) та Саутгемптоном (4:1).

Результат – вихід на 3 місце в таблиці АПЛ з цілком обгрунтованою амбіцією чіплятися за Лігу чемпіонів. Якщо ви після фільму "Гол" трішки призабули свою любов до Ньюкасла – саме час відроджувати колишні почуття, щоб потім не нарватися на звання "глора".

Челсі, який переживає період трансформації – повна протилежність Ньюкаслу. Лондонці видали прекрасний результат у груповому етапі Ліги чемпіонів, а от на внутрішній арені мають значні проблеми. Команда більше не може похизуватися стабільністю, а в найсильнішій лізі світу за розбалансованість може покарати навіть аутсайдер.

В останніх 4 матчах Челсі двічі зіграв внічию, зазнав ганьби від Брайтона (1:4) та не зміг стримати Арсенал у дербі (0:1). Грему Поттеру поки що не вдається знайти важіль, який збалансує команду та стабілізує гру в усіх лініях. Лондонці мають проблеми на кожній ділянці поля, вирішувати які вдається лише в матчах Ліги чемпіонів. Челсі ніяк не може повернутися у звичну для себе колію і може опинитися під загрозою залишитися без єврокубків у сезоні 2022/23. Хіба що знову планує привезти до Лондона вухатий кубок, але такий план виглядає дещо ризикованим.

Історія протистоянь

В очних протистояннях Челсі та Ньюкасла перемога більш звичною є саме для лондонців. 8 разів святкування відбувалося у роздягальні Челсі, дві вікторії на рахунку "сорок". Нічиєю команди розходилися ще у далекому 2015 році.

Цього разу Ньюкасл виглядає фаворитом, тож поправка у статистиці стане для хлопців Хау приємним бонусом.

Кадрова ситуація

У складі господарів будуть відсутні Даммет, Ісак, Крафт та Рітчі. Під сумнівом також участь у грі Фрейзера. Поттер не зможе розраховувати на Кепу, Чіллвела, Фафана, Джейсма, Канте та Чуквуемеку.

Втім, проблеми з травмованими виконавцями не такі критичні, щоб хтось з фахівців міг шукати виправдання невтішному результату. Тож очікуємо яскравого футболу й нехай переможе сильніший.