"Что с квартирой в Мариуполе? Без понятия. Насколько я знаю, хозяин квартиры уехал в первые дни. Чтобы вы понимали, моя квартира находится через дорогу от драмтеатра (в марте в результате его бомбардировки россиянами погибли около 300 человек, – прим .). По фотографиях видел, что окна вылетели, но дом не сгорел. Не знаю, остались ли там мои вещи или, может, все оттуда вынесли.

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Ничего ценного не оставалось, только личные вещи, да и то немного. Машину, слава Богу, на этот раз я забрал. До этого четыре раза летал с Мариуполем на сборы и трижды оставлял ее в городе. Но здесь – Бог уберег. Я узнал, что моя жена беременна и отпросился чуть раньше, чтобы эту новость сказать родителям. И мы уехали машиной.

У меня почти все родственники в Запорожье, только бабушка с дедом остались в оккупированной Васильевке. Трудно уехать и небезопасно. К тому же дед на инвалидной коляске и неизвестно, как он перенесет дорогу. В Васильевке постоянно обстреляли. Жарковато. Мы переживаем за них.

Рынки почти не работают, из продуктов мало что есть, все подорожало. Оккупанты, слава богу, людей там особо не трогают. Бабушка в большинстве своем сидит дома и никуда не выходит. Оккупанты сделали там банановую республику, как с Мелитополя", – цитирует Чоботенко FanDay .