В Ужгороде прошел обучающий семинар для тренеров всех сборных Украины, который инициировал главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Главным спикером на нем выступил свеженазначенный руководитель молодежки Унаи Мельгоса.

"Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостиком для попадания игроков в главную команду.

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Сейчас моя роль – готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я являюсь координатором взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи – имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, которые уже длительное время работают в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых надо подготовить к национальной сборной", – цитирует Мельгосу официальный сайт УАФ.

Напомним, испанский специалист заменил на посту главного тренера молодежной сборной Руслана Ротаня (последний, кроме Александрии, будет работать с олимпийской командой).

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