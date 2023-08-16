В Ужгороді пройшов навчальний семінар для тренерів усіх збірних України, який ініціював головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Головним спікером на ньому виступив свіжопризначений керманич молодіжки Унаї Мельгоса.

"Я вважаю себе частиною проекту Сергія Реброва, адже молодіжна збірна є своєрідним містком для потрапляння гравців у головну команду.

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Наразі моя роль – готувати футболістів, щоб вони швидко адаптувалися до національної збірної. Крім того, я є координатором взаємодії між командами U-17, U-19 та U-21, де переді мною стоять дуже схожі завдання – імплементувати гравців у більш дорослі команди.

В Ужгороді ми працювали саме для того, щоб запустити процес, ініційований Сергієм Ребровим. Ми взаємодіяли з фахівцями, які вже тривалий час працюють в УАФ. Ми обговорювали ідеї гри, роботу з гравцями, яких треба підготувати до національної збірної", – цитує Мельгосу офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, іспанський фахівець замінив на посаді головного тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня (останній, окрім Олександрії, працюватиме з олімпійською командою).

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