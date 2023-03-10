"Сейчас мы ведем переговоры с Артемом о продлении контракта и думаю, что в ближайшее время у нас будут новости по этому поводу. И мы понимаем, и Артем понимает, что это будет хороший шаг с его стороны, если мы не будем с ним расставаться, и эта история станет хорошей для обеих сторон, поэтому я спокоен по этой теме, считаю, что мы найдем компромисс по дальнейшему контракту с Артемом.

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Не знаю, какие главные факторы влияют на его решение, но думаю, что да – тот еврокубковый турнир, в котором мы будем выступать в следующем сезоне, повлияет на решение Артема", – рассказал Русол на пресс-конференции.

Напомним, что Артём Довбик сыграл за СК Днепр-1 в 16 матчах УПЛ. Он забил 12 голов и отдал три результативных передачи. На данный момент форвард днепрян лучший бомбардир украинской Премьер Лиги. Действующее соглашение Довбика с клубом рассчитано до декабря 2023 года.

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