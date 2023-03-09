– Андрей Анатольевич, насколько вы довольны трансферной кампанией клуба в прошлое межсезонье. Возможно, остались позиции, которые бы вы еще хотели усилить?

- Затрудняюсь ответить на этот вопрос, ведь всегда хочешь как лучше усилить свою команду, и я не знаю, существует ли такой тренер, который всегда доволен теми футболистами, которые у него в распоряжении. И это обычный процесс. Поэтому мы пытались усилить все позиции и подписать всех футболистов с характеристиками, которые хотел получить в свое распоряжение главный тренер. А получилось ли это у нас лучше спросить у него. Могу сказать только одно, что мы пытались сделать все от нас зависящее и возможное.

– Известно, что из-за войны очень сложно пригласить в Украину качественных легионеров. Какими словами вы уговаривали игроков перейти в ваш клуб? Как долго длились переговоры?

– Да, сейчас стало гораздо труднее приглашать иностранных футболистов. Не каждый игрок сейчас готов ехать в страну, где идет полномасштабная война, но нам удалось это сделать. Что мы им говорили? Ничего особенного. Каждый футболист понимает, в какую именно страну он едет, но наш проект сейчас интересен и для иностранцев, поскольку мы стремимся развиваться и добиваться спортивных успехов.

– Каким трансфером вы больше всего гордитесь? Какой был самый сложный, но вам все же удалось решить все?

– Я бы не хотел отделять подписание того или иного футболиста. Всегда на трансферном рынке какой-то переход проходит легче, сложнее. В общем, давайте мы будем оценивать успеваемость или неуспеваемость трансферов немного со временем и смотреть на это как на коллективное событие. Прежде всего, мы должны сейчас создать сильную команду и каждый из наших новичков даст нам те характеристики, которые нам будут нужны, когда мы их подписывали.

– В первой части сезона была неприятная ситуация, когда не все легионеры уехали играть матч в глубине страны. Прописывали ли вы сейчас с легионерами в контрактах обязательство играть повсюду?

– Да мы прописывали это в контрактах, но я скажу больше, что какой-то страх или недостаток опыта у легионеров привел к тому, что они поначалу не ездили на все матчи. Но сейчас они видят, что матчи проходят в безопасной обстановке и очень важно, что мы единый коллектив, и легионеры это чувствуют. Мы не разделяем команду на украинцев или легионеров, а все они стараются выполнять задачи клуба.

– Контракт Артема Довбика завершается уже этим летом. Планируете ли вы его выгодно продать и не боитесь, что повторится история Динамо с Цыганковым?

– Сейчас мы ведем переговоры с Артемом о продлении контракта и думаю, что в ближайшее время у нас будут новости на этот счет. И мы понимаем, и Артем понимает, что это будет хороший шаг с его стороны, если мы не будем с ним расставаться, и эта история станет хорошей для обеих сторон. Поэтому я спокоен по этой теме. Считаю, что мы найдем компромисс по дальнейшему контракту с Артемом.

– Насколько повлияет на его решение тот факт, станет ли Днепр-1 чемпионом?

– Это лучше спросить у Артема. Не знаю, какие главные факторы влияют на его решение, но думаю, что да – тот еврокубковый турнир, в котором мы будем выступать в следующем сезоне, повлияет на решение Артема.

– В начале сезона клуб не отмечал, что будет бороться за чемпионство. Стоит ли перед командой такая задача сейчас – стать чемпионами Украины?

– Когда мы разговариваем с главным тренером команды Александром Кучером и со спортивным директором Евгением Красниковым, то всегда говорим о том, что хотим побеждать в каждом следующем матче. И это наша ближайшая задача. А дальше уже, на каком месте в турнирной таблице мы окажемся – время покажет. Сейчас ставим задачу победить в каждом матче, – приводит слова Русола. официальный сайт команды.