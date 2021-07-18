"Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъеме. У нее, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы.

Россия официально уволила Черчесова с поста главного тренера

Я понимаю, почему сборная Северной Македонии не может играть на высоком уровне, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией. Внезапно выяснилось, что их игры недостаточно, особенно в защите и при потере мяча.

Также выяснилось, что в современном футболе могут играть не только топ-сборные, но и такие команды, как Швейцария, Дания, Австрия", – цитирует Личку Sport-express со ссылкой на iSport.

Напомним, россияне заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф. После Евро-2020 главный тренер Станислав Черчесов был уволен.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля