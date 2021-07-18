Сборную России пристыжают в Чехии: "Вместе с Турцией показала наиболее доисторический футбол на Евро"
Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка "прошелся" по сборной России по мотивам провальных выступлений на чемпионате Европы.
"Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъеме. У нее, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы.
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Я понимаю, почему сборная Северной Македонии не может играть на высоком уровне, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией. Внезапно выяснилось, что их игры недостаточно, особенно в защите и при потере мяча.
Также выяснилось, что в современном футболе могут играть не только топ-сборные, но и такие команды, как Швейцария, Дания, Австрия", – цитирует Личку Sport-express со ссылкой на iSport.
Напомним, россияне заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф. После Евро-2020 главный тренер Станислав Черчесов был уволен.
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