"Найбільш доісторичний футбол на Євро показали Туреччина і Росія. Росія здивувала мене більше, тому що після ЧС-2018 я думав, що ця команда перебуває на підйомі. У неї, очевидно, потенціал набагато вищий, ніж той результат, який вона показала на чемпіонаті Європи.

Росія офіційно звільнила Черчесова з посади головного тренера

Я розумію, чому збірна Північної Македонії не може грати на високому рівні, але не розумію, чому цього не може Росія. Росіяни ганебно зіграли з Данією. Раптово з'ясувалося, що їхньої гри недостатньо, особливо в захисті і при втраті м'яча.

Також з'ясувалося, що в сучасний футбол можуть грати не тільки топ-збірні, а й такі команди, як Швейцарія, Данія, Австрія", – цитує Лічку Sport-express з посиланням на iSport.

Нагадаємо, росіяни посіли останнє місце у групі В та не вийшли у плей-офф. Після Євро-2020 головний тренер Станіслав Черчесов був звільнений.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля