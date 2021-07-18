Збірну Росії присоромлюють у Чехії: "Разом з Туреччиною показала найбільш доісторичний футбол на Євро"
Президент союзу футбольних тренерів Чехії Вернер Лічка "пройшовся" по збірній Росії за мотивами провальних виступів на чемпіонаті Європи.
"Найбільш доісторичний футбол на Євро показали Туреччина і Росія. Росія здивувала мене більше, тому що після ЧС-2018 я думав, що ця команда перебуває на підйомі. У неї, очевидно, потенціал набагато вищий, ніж той результат, який вона показала на чемпіонаті Європи.
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Я розумію, чому збірна Північної Македонії не може грати на високому рівні, але не розумію, чому цього не може Росія. Росіяни ганебно зіграли з Данією. Раптово з'ясувалося, що їхньої гри недостатньо, особливо в захисті і при втраті м'яча.
Також з'ясувалося, що в сучасний футбол можуть грати не тільки топ-збірні, а й такі команди, як Швейцарія, Данія, Австрія", – цитує Лічку Sport-express з посиланням на iSport.
Нагадаємо, росіяни посіли останнє місце у групі В та не вийшли у плей-офф. Після Євро-2020 головний тренер Станіслав Черчесов був звільнений.
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