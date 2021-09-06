Защитник главной команды страны Сергей Кривцов с юмором воспринял мировую с Францией (1:1) в 5-м туре отбора к ЧМ-2022.

"Звание самой стабильной (по счету) команды отборочного турнира ЧМ-2022 у нас уже есть. Готовые уступить его ради побед!" – пошутил Кривцов в своем Instagram.

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Напомним, 4 сентября сборная Украины провела матч с Францией, который завершился ничьей. Еще четыре мировых были зафиксированы в предыдущих встречах квалификации на Мундиаль в Катаре.

После 5 туров "сине-желтые" с пятью зачетными баллами занимают третье место в турнирной таблице группы D. Уже через 2 дня команда Петракова проведет контрольный поединок с чехами.

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