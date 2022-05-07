Национальная сборная Украины готовит еще два товарищеских матча в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии.

"Сине-желтые" определилась с двумя командами, с которыми могут провести спарринги в мае, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Так, подопечные Александра Петракова могут встретиться с итальянским Удинезе и хорватской Риекой. Стороны близки к согласованию договоренностей.

Добавим, что 11 мая сборная Украины встретится с менхенгладбахской Боруссией, начало игры в 21:45. Благодаря матчам в спаррингах национальная команда готовится к важному поединку против Шотландии 1 июня – победитель сойдется с Уэльсом в битве за путевку на ЧМ-2022.

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